Cinema - Aveva 90 anni - E' stato anche il veggente Corvo con tre occhi nella saga televisiva Trono di Spade

Francia – È morto l’attore Max von Sydow, il sacerdote dell’Esorcista.

Aveva 90 anni ed è stato protagonista in un centinaio di film e programmi tv. Fu l’attore preferito di Ingmar Bergman e protagonista di Settimo sigillo.

Nato in Svezia il 10 aprile 1929, è morto in Francia dove viveva da tempo con la seconda moglie, la produttrice francese Catherine Brelet. Proprio lei, con cui era sposato dal 1997, ha annunciato la scomparsa.

A Von Sydow è assegnato due volte il Premio Oscar, come miglior attore protagonista per Pelle alla conquista del mondo nel 1989 e come miglior attore non protagonista per Molto forte, incredibilmente vicino nel 2012.

Ha partecipato a tanti film di successo, dal sarcedote archeologo nell’Esorcista al Risveglio della Forza, ma anche il veggente Corvo con tre occhi nella saga televisiva Trono di Spade.

E’ stato diretto da Wim Wenders, Woody Allen e Dario Argento.

9 marzo, 2020