Emergenza Coronavirus, 50 denunce della polizia

Viterbo - Nonostante le restrizioni del decreto Conte continuano i furbetti delle autocertificazioni

Condividi la notizia:











Viterbo – Emergenza Coronavirus, ancora denunce della polizia.

Non finiscono i furbetti delle autocertificazioni. Nonostante le restrizioni del decreto Conte per contrastare il contagio del Covid-19 ci sono ancora molti cittadini della Tuscia che non si muovono solo per le emergenze.

Durante i controlli che sono in corso in tutta la Tuscia la polizia ha elevato circa cinquanta denunce.

Persone che nelle loro autocertificazioni avrebbero dichiarato di doversi muovere per emergenza ma non era vero stando alle verifiche degli agenti.

Continuano a tappeto i controlli delle forze dell’ordine per fare rispettare i divieti imposti dal decreto del governo.

Gli agenti, nel momento del controllo, fanno compilare un modulo di autocertificazione in cui si dichiarano le ragioni dello spostamento.

Sarebbe preferibile stampare un modulo, precompilarlo e portarlo con sé per velocizzare le operazioni di verifica.

Condividi la notizia:











25 marzo, 2020