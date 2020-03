“Emergenza Coronavirus, in arrivo 350mila euro per le imprese”

Orte - L'annuncio del sindaco Giuliani: "Rinvio della rata Tari e fondo straordinario per chi rischia la chiusura - Aiuti anche per protezione civile e polizia locale"

Condividi la notizia:











Orte – (a.c.) – Angelo Giuliani annuncia uno “shock fiscale da 350mila euro” per le attività economiche di Orte. Il sindaco vuole sfruttare il decreto Cura Italia, “che consente di posticipare il pagamento delle rate dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti ad anni successivi”, per liberare “risorse utili a far fronte all’emergenza economica e sanitaria provocata dal Covid-19”.

“Le aziende locali – spiega Giuliani – stanno attraversando momenti particolarmente difficili. Per questo, assieme al consigliere delegato al Bilancio Enrico Delle Macchie, stiamo studiando un insieme di misure, da condividere con la giunta, finalizzate a garantire un sollievo economico”.

Circa 350mila euro, quindi, i fondi previsti per le varie forme di sostegno alle attività cittadine. Si pensa allo “slittamento della rata Tari in scadenza a fine mese” e soprattutto a un “fondo straordinario per imprese in difficoltà o a rischio chiusura, che potranno beneficiare di riduzioni sulla tassa rifiuti o di altre provvidenze economiche”.

Ma il sindaco, nell’ambito dell’emergenza, vuole muoversi anche oltre il tessuto imprenditoriale. “Stiamo valutando – dice – di utilizzare parte delle risorse disponibili per il potenziamento delle dotazioni della protezione civile, per intensificare i dei controlli della polizia locale, o ancora per la messa a norma e in sicurezza dell’ambiente lavorativo degli uffici comunali, con misure e dispositivi anti contagio”.

Condividi la notizia:











20 marzo, 2020