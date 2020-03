Emergenza Coronavirus, continuano i controlli incessanti della polizia

Viterbo - Si può uscire di casa solo per ragioni di comprovata necessità

Viterbo – Emergenza Coronavirus, continuano i controlli incessanti da parte della polizia.

In campo gli agenti che in queste ore di emergenza si stanno accertando che, come da disposizione del premier Giuseppe Conte, le persone rimangano a casa.

Il decreto, infatti, parla chiaro: non bisogna uscire di casa se non per motivi di lavoro, per fare la spesa, per motivi di salute o ragioni di comprovata necessità.

Gli agenti, nel momento del controllo, fanno compilare un modulo di autocertificazione in cui si dichiarano le ragioni dello spostamento.

Sarebbe preferibile stampare un modulo, precompilarlo e portarlo con sé per velocizzare le operazioni di verifica.

12 marzo, 2020