“Emergenza coronavirus, perché il comune ferma il mercato settimanale?”

Caprarola - Nadia Orlandi chiede un chiarimento alle istituzioni

Caprarola – Riceviamo e pubblichiamo – Il sindaco oggi con una nota ha vietato lo svolgimento del mercato settimanale causa Coronavirus.

Gli organi dello stato non hanno emesso nessun blocco per quanto riguardo lo svolgimento dei mercati all’aperto.

Gli ambulanti sono una categoria già fragile e con questi provvedimenti adottati dai comuni, senza motivazione alcuna, lo diventano ancora di più.

In italia ad oggi non c’è nessun fermo per il commercio in genere, ma ci sono solo delle accortezze da seguire e non capisco quindi il motivo per il quale un comune debba autonomamente prendere queste decisioni a discapito di chi tra mille difficoltà cerca di sopravvivere, in particolare chi tratta merce deperibile.

La grande distribuzione in alcuni luoghi resta aperta 24 ore su 24 con orde di persone che si ammassano per accaparrarsi beni di qualsiasi natura. E all’aperto che sicuramente il clima è piu salubre vietiamo di svolgere le attività lavorative? Allora chiudiamo tutti i negozi senza nessuna esclusione.

Spero che con queste righe gli organi preposti possano immediatamente tramite un’ordinanza avvisare tutti i comuni e comunicare loro lo svolgimento normale dei mercati.

Nadia Orlandi

11 marzo, 2020