Montefiascone - In azione da questa sera i volontari dell’Asvom con una squadra specifica e un camion con 20 quintali di disinfettante - Il sindaco e l’assessore Manzi: “Si inizierà dai luoghi con maggior concentrazione per poi coprire tutto il territorio”

Montefiascone – Emergenza Coronavirus, predisposti bonifica e disinfezione del paese.

Scatta da questa sera l’operazione di bonifica e disinfezione del paese nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

L’amministrazione comunale e l’Asvom, hanno predisposto l’intervento che si svilupperà nell’arco di tre o quattro serate e inizierà questa sera dai luoghi di maggior concentrazione come supermercati, farmacie, piazze e in prossimità degli esercizi commerciali per arrivare alla massima copertura del territorio possibile.

Ad effettuare la bonifica saranno i volontari della protezione civile di Montefiascone con delle specifiche squadre e strumentazioni.

“L’operazione di bonifica e disinfezione – spiega il presidente dell’Asvom Tonino Fiani -, predisposta con il sindaco Massimo Paolini e l’assessore Paolo Manzi, riguarderà tutto il paese. Inizieremo questa sera alle 20 con la disinfezione delle zone più frequentate. Si partirà dal centro storico (corso Cavour, piazza Vittorio Emanuele, piazzale Roma, via Oreste Borghesi e via Dante Alighieri) per poi coprire, nell’arco di diverse serate, tutto il territorio comunale comprese le frazioni”.

Questa sera entrerà in azione una specifica squadra dell’Asvom equipaggiata con i dispositivi di protezione individuale del caso e con il mezzo Scam con a bordo venti quintali di soluzione disinfettante.

“Si inizierà – aggiungono il sindaco Massimo Paolini e l’assessore alla sicurezza e protezione civile Paolo Manzi – dai luoghi di maggior concentrazione come supermercati farmacie, piazze e in prossimità degli esercizi commerciali per arrivare alla massima copertura del territorio possibile. Tutto ciò verrà effettuato in tre o quattro serate. Il primo intervento è previsto per la serata di oggi e si ripeterà nei prossimi giorni“.

Vista l’emergenza che non sta risparmiando Montefiascone, è stata attivato il centro operativo comunale della protezione civile e sono stati intensificati i controlli sulle strade da parte delle forze dell’ordine.

“Ricordiamo – concludono il primo cittadino e l’assessore – che è stato già attivato il centro operativo comunale h24 che risponde al numero 0761826994. Sono stati disposti dei posti di controllo da parte della polizia locale per monitorare gli spostamenti delle persone sia all’interno della nostra città, che in entrata e uscita dalla stessa”.

12 marzo, 2020