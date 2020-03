Montefiascone - L'assessora all'Ambiente Rita Chiatti sull’azione di disinfezione e bonifica in tutto il paese

Condividi la notizia:











Montefiascone – “Emergenza Coronavirus, da sabato sanificazione della Viterbo ambiente”.

L’assessora all’Ambiente Rita Chiatti sull’azione di disinfezione e bonifica in tutto il paese da parte della ditta che si occupa di pulizia e raccolta differenziata a Montefiascone.

“Sabato mattina – spiega Rita Chiatti – gli addetti della Viterbo ambiente cominceranno a sanificare le strade del centro storico con un prodotto a base di cloro e acqua, secondo le percentuali dettate dal ministero della Salute. L’intervento è stato pianificato in collaborazione con l’assessorato all’ambiente del comune e con il sindaco Massimo Paolini“.

Ieri l’amministrazione avevano predisposto un intervento di disinfezione e bonifica da parte dell’Asvom ma è stato momentaneamente sospeso in attesa di nuove comunicazioni da parte delle istituzioni competenti.

Per questo sarà ancora più importante l’azione della Viterbo ambiente che era già stata organizzata da Rita Chiatti e i vertici dell’azienda nella giornata di ieri.

“Gli addetti della Viterbo ambiente sanificheranno – aggiunge Rita Chiatti – tutto il paese partendo dal centro storico e arrivando alle frazioni con l’utilizzo della spazzatrice e anche di interventi a mano nelle strade più strette. Sarà un lavoro certosino ma di indubbia efficacia e importanza. Inoltre l’azienda garantirà i normali servizi di ritiro dei rifiuti in tutto il territorio“.

La soluzione disinfettante che verrà utilizzata non sarà pericolosa per l’uomo e né tantomeno per gli animali e l’intervento potrà anche essere ripetuto in base all’evolversi dell’emergenza.

“Voglio ricordare – conclude l’assessora – che la sostanza che verrà utilizzata non sarà pericolosa né per gli uomini né tantomeno per gli animali domestici. L’intervento si protrarrà per diversi giorni e potrà anche essere ripetuto in base all’evoluzione della situazione. Con l’occasione ringraziare, a nome mio e dell’amministrazione, la cittadinanza di Montefiascone per il rispetto delle disposizioni impartite e per la fattiva collaborazione in questa emergenza”.

Condividi la notizia:











13 marzo, 2020