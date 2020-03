Emergenza Coronavirus: “Semo tutti d’un sentimento”

Viterbo - Il Sodalizio Facchini di Santa Rosa non fa mancare il proprio sostegno in un momento non facile

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Emergenza Coronavirus, in quest’occasione più che mai “Semo tutti d’un sentimento”. Comunque dovremmo esserlo e il Sodalizio dei Facchini di santa Rosa, in un momento complicato, non fa mancare il proprio sostegno, appoggiando lo slogan “Io resto a casa” e con un’iniziativa di solidarietà che è in fase d’organizzazione.

“Consapevoli dell’emergenza sanitaria straordinaria in cui si trova il nostro Paese – scrivono dal Sodalizio – siamo a manifestare il nostro supporto e vicinanza all’intera popolazione e a tutte le categorie impegnate in questo delicato momento.

Come Sodalizio stiamo attivando una donazione di sangue per questo sabato. Con uno slancio collettivo riusciremo ad uscirne, tornando alla nostra quotidianità. Semo tutti de ‘n sentimento”.

L’invito a donare sangue arriva in una fase critica in regione. Il Lazio sta rimanendo senza ed è stato lanciato l’appello a donare, essendo consentito. Anche dalla regione, assessorato alla Sanità, fanno sapere che: “Andare a donare è un valido motivo per uscire di casa ed è consentito”.

Condividi la notizia:











14 marzo, 2020