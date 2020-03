Emergenza Coronavirus, tutte le misure di salvaguardia per le pmi e i professionisti

Viterbo - Confimprese a disposizione per chiarimenti e accesso alle agevolazioni

Confimprese ha adottato misure di salvaguardia per i propri associati e le imprese che necessitano di supporto sul territorio.

Vista il probabile allungamento dei termini di chiusura degli esercizi invitiamo le aziende a contattare la propria banca di riferimento per prevenire ulteriori squilibri aziendali e porre in essere misure di sostegno finanziario.

A tale proposito comunichiamo che possiamo interfacciarci con le banche per le richieste di sospensione dei mutui secondo i dettami del DL 18/2020.

Di seguito è possibile avere un riferimento per le agevolazioni previste da tale decreto in materia finanziaria, verificando le modalità di accesso e la tipologia di intervento.

Fondo centrale garanzia per le pmi art. 49: i soggetti interessati sono le piccole e medie imprese (così definite secondo raccomandazione commissione europea 2003/61/ce). Misura fondo centrale di garanzia – modifiche operative sino al 16/12/2020.

Agevolazioni:

– la garanzia è concessa a titolo gratuito;

– l’importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa;

– sono ammissibili anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;

– la garanzia è allungata automaticamente in caso di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all’emergenza Covid-19;

– la valutazione è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo “andamentale”;

– sono ammissibili a garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno, di importo non superiore a 3.000 euro anche a favore di persone fisiche esercenti attività d’impresa, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata;

– incremento a 40mila euro dell’importo massimo per le operazioni di microcredito;

– sono prorogati di 3 mesi tutti i termini riguardanti gli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni del suindicato fondo.

Attuazione del fondo di solidarietà mutui prima casa Art 54. I soggetti interessati sono lavoratori autonomi e liberi professionisti. Misura agevolativa sospensione rate relative al mutuo sull’acquisto prima casa tramite il fondo Gasparrini.

Agevolazioni:

– fino al 17.12.2020, possibilità di accesso al fondo di solidarietà mutui “prima casa” (art. 2, co. 475, L.244/2007), presentando autocertificazione del calo del fatturato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica. A tale scopo, non è necessaria la presentazione dell’indicatore Isee.

Misure di sostegno finanziario alle Mpmi art 56. I soggetti interessati sono micro piccole e medie imprese, non segnalate agli intermediari finanziari aventi sede in Italia. Misura agevolativa sostegno finanziario alle imprese che dimostrano un calo sensibile o totale dell’attività dovuto alla diffusione del virus.

Agevolazioni:

– Fino al 30.09.2020 le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, non potranno esser revocati;

– proroga al 30.09.2020 dei termini di scadenza per i prestiti non rateali;

– sospensione rate o canoni di leasing al 30.09.2020 per mutui e altri finanziamenti.

Supporto alla liquidità delle imprese Art 57. Soggetti destinatari le imprese che hanno avuto calo di fatturato a causa del virus covid-19 e che non hanno accesso al fondo centrale di garanzia per le pmi. Misura di sostegno per favorire la liquidità con meccanismi di garanzia.

Agevolazioni: concessione della controgaranzia dello Stato (fino all’80%) su interventi di Cassa Depositi e Prestiti a favore delle banche per facilitare l’erogazione di credito alle imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria.

Per ogni ulteriore chiarimento e l’aiuto per l’accesso alle misure di supporto scrivere a: confimpreseviterbo@gmail.com

Confimprese

25 marzo, 2020