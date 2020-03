A Enna 35 medici e infermieri in quarantena, a Cesena sindaco in isolamento

Coronavirus - Chiuso reparto di cardiologia - Il primo cittadino: "Sto bene"

Enna – Coronavirus, a Enna in quarantena 35 tra medici, infermieri e operatori, chiuso reparto di cardiologia dell’ospedale.

Il provvedimento è scattato quando un medico e un altro operatore sono risultati positivi al coronavirus.

Si tratta di una chiusura a tempo indeterminato perché oltre alla sanificazione occorre reperire personale per sostituire quello finito in quarantena.

Intanto, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca è in isolamento presso a casa. È entrato a stretto contatto con gli assessori regionali dell’Emilia Romagna risultati positivi al coronavirus.

Il primo cittadino sta bene. È lui stesso a tranquillizzare.

“Sto bene – fa sapere Lattuca – nei prossimi dieci giorni, pur non presentando alcun sintomo continuerò a svolgere il mio lavoro da casa, con la mia famiglia, seguendo le raccomandazioni igienico sanitarie.

Per questo motivo, sempre da protocollo, non è stato necessario sottopormi al tampone. Sarò in contatto costante con gli assessori e con tutta l’amministrazione comunale per coordinare tutte le attività.

Voglio infine tranquillizzare chi in questi giorni ha avuto contatti con me. Ciò non costituisce di per sé un fattore di rischio e non comporta che ci si debba sottoporre a misure precauzionali come invece dovrò fare io per i prossimi giorni”.

5 marzo, 2020