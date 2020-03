Entra in comune gridando: “Ho il Coronavirus”, panico tra i presenti

Bassano in Teverina - Ma non era vero - L'uomo è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti restrittivi e per procurato allarme

Bassano in Teverina – Entra in comune gridando “Ho il Coronavirus” , ma non è vero e viene denunciato dai carabinieri.

I carabinieri della stazione di Bassano in Teverina hanno denunciato un cittadino italiano per inosservanza dei provvedimenti restrittivi legati al Coronavirus e per procurato allarme presso l’autorità giudiziaria.

“Ieri in tarda mattinata – si legge nella nota dei carabinieri – si è presentato senza giustificato motivo e quindi violando le prescrizioni presso la sede del comune e ha gridato più volte, terrorizzando i presenti, di essere affetto dalla patologia del “Coronavirus”.

A quel punto, immediato è stato l’ intervento dei carabinieri , che hanno riportato la calma in comune e hanno fatto le verifiche del caso, escludendo che l’uomo fosse effettivamente affetto dalla patologia, e provvedendo a denunciarlo”.

13 marzo, 2020