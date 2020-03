Cronaca - Dietro i tre gesti ci sarebbe la stessa persona o gruppo

Condividi la notizia:











Roma – Esplodono tre buste. Tre donne ferite a Roma e Fiumicino



Tre buste postali sono esplose a Roma tra ieri ed oggi. I pacchi bomba non sono stati rivendicati. Dietro i tre gesti ci sarebbe la stessa persona o gruppo.

La prima esplosione si è verificata alle 23,30 di ieri, al centro smistamento poste di via Cappannini, a Fiumicino. Ferita una donna.

Alle 18.30 di oggi la seconda esplosione, un plico è arrivato in una casa privata ed è deflagrato in via Piagge a Nuovo Salario. Anche in questo secondo caso è stata ferita una donna.

La terza esplosione in via Fusco, alla Balduina, ha ferito alle mani e al volto una terza donna in una casa privata.

Tutte e tre le donne non sarebbero in gravi condizioni. Due sono state trasportate in codice giallo in ospedale. Tutte e tre le donne non avrebbero particolari ruoli e non sembrano avere legami tra di loro.

Indagano polizia e carabinieri. I tre ordigni sarebbero identici e questo fa dedurre che a confezionarli e spedirli sia stata una sola mano. Ma ci vorranno gli esami scientifici per verificare l’ipotesi investigativa.

Condividi la notizia:











2 marzo, 2020