Esplora Tuscia, attività sospese fino al 15 marzo

Nepi - Dieci giorni di stop per l'associazione ecologica ambientale

Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – Viste le dispositive del governo, pubblicate il 4 marzo, Esplora Tuscia in accordo con la pro loco Nepi, attenendosi a quanto emanato in ordine di prevenzione dell’estensione del contagio da corona virus, ha deciso di sospendere tutte le attività in programma fino al 15 marzo.

Sarà nostra cura informarvi non appena riprenderanno le attività in programma.

Esplora Tuscia

Associazione ecologica ambientale

6 marzo, 2020