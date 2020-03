Sport - Calcio - La comunicazione della Uefa sul sito

Roma – “Europa League, annullate le partite di Inter e Roma”.

“A seguito delle restrizioni di viaggio imposte ieri dalle autorit√† spagnole tra la Spagna e l’Italia, le partite Siviglia-Roma e Inter-Getafe di Europa League non si svolgeranno come previsto domani, 12 marzo 2020”. Questa la comunicazione della Uefa sul proprio sito ufficiale.

Si specifica poi che “ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito”.

Questa mattina la Roma aveva annunciato ufficialmente sul suo profilo Twitter che non ci sarebbe stata la trasferta della squadra giallorossa in Spagna per la gara di Europa League contro il Siviglia. Il governo spagnolo non aveva infatti autorizzato il decollo del volo che avrebbe dovuto portare la squadra in terra iberica per disputare la partita.

Ora il comunicato ufficiale della Uefa e lo stop riguarda le partite Siviglia-Roma e Inter-Getafe.

11 marzo, 2020