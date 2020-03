Europa League, il governo spagnolo blocca la trasferta della Roma

Sport - Calcio - I giallorossi avrebbero dovuto giocare domani a Siviglia

Roma – Salta la trasferta della Roma in Spagna, per la gara di Europa League contro il Siviglia.

Il governo spagnolo non ha autorizzato il decollo del volo che avrebbe dovuto portare la squadra giallorossa in terra iberica per disputare la partita.

Dopo una mattinata di colloqui e trattative, la Roma ha annunciato ufficialmente sul suo profilo Twitter che non partirà per la trasferta. Si attende quindi una comunicazione ufficiale dall’Uefa sulla data del recupero

11 marzo, 2020