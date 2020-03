Evade per andare in un ufficio pubblico per delle “pratiche personali”

Viterbo - 39enne arrestata dagli agenti di polizia della squadra volante

Condividi la notizia:











Viterbo – Evade per andare in un ufficio pubblico per “pratiche personali”.

Una donna di 39 anni è stata arrestata per evasione dagli uomini della Polizia di Stato della Squadra Volante della Questura di Viterbo.

“Singolare – si legge in una nota – la motivazione che ha indotto la donna a uscire di casa: doveva, a suo dire, espletare alcune pratiche personali presso uffici pubblici.

Sorpresa dalla squadra volante che, dopo un controllo, non l’aveva trovata a casa, la donna è stata arrestata e la misura cautelare ripristinata”.

Condividi la notizia:











6 marzo, 2020