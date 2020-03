Ex vigile spara a moglie e figlio, poi si uccide

Beinasco - Prima di togliersi la vita ha chiamato il 112

Condividi la notizia:











Beinasco – Ex vigile spara a moglie e figlio, l’uomo si è poi ucciso.

Tragedia a Beinasco, comune in provincia di Torino. Questa mattina un ex vigile in pensione avrebbe prima sparato a moglie e figlio e poi avrebbe rivolto l’arma contro se stesso togliendosi la vita.

La tragedia è avvenuta all’interno dell’abitazione dove i tre vivevano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato l’ex vigile a chiamare il 112 dando l’allarme, dopo aver ucciso moglie e figlio. L’uomo, dopo aver allertato i soccorsi, si sarebbe sparato.

Condividi la notizia:











13 marzo, 2020