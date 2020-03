Coronavirus, un Fantacalcio per aiutare la protezione civile

Orte - Il gruppo Fantacene decide di devolvere i 750 euro di montepremi in palio per il campionato ai volontari impegnati nell'emergenza

di Alessandro Castellani

Orte – Nella tremenda battaglia contro il Coronavirus, qualunque cosa può trasformarsi in una risorsa preziosa. Anche un semplice Fantacalcio tra amici.

Il gruppo Fantacene, storica “lega” di fanta-allenatori di Orte appassionati del gioco inventato dalla Gazzetta dello sport, ha deciso di devolvere i 750 euro di montepremi in palio per il campionato 2019/20 alla protezione civile di Orte, impegnata a fronteggiare l’emergenza della pandemia di Covid-19.

Del gruppo fa parte anche il vicesindaco Daniele Proietti, che si è fatto promotore dell’iniziativa. “Siamo di fronte a una situazione di eccezionale gravità – commenta – e abbiamo deciso di comune accordo di fare un gesto per sostenere i volontari della protezione civile di Orte, in prima linea contro l’emergenza. D’altronde il Fantacalcio è un gioco, e in questi momenti il gioco è una delle cose che possono essere sacrificate, se servono ad aiutare chi ne ha bisogno”.

Questo l’elenco completo dei componenti del gruppo Fantacene: Alberto e Christian Antonini, Pierpaolo Borzillo, Andrea e Marco Cascio, Gabriele Castri, Alessandro Chiappini, Cesare Cianchi, Simone Filesi, Riccardo Frale, Giorgio Giammaria, Dimitri Lalli, Francesco Menichetti, Dante Moscatelli, Daniele Proietti, Claudio Russo e Alessandro Tofone.

14 marzo, 2020