Farmaci e spesa a domicilio, attivo il servizio a Vasanello

Coronavirus - L'iniziativa a tutela di anziani, persone fragili o con patologie

Condividi la notizia:











Vasanello – Riceviamo e pubblichiamo – Farmaci e spesa a domicilio, il comune di Vasanello si attiva a tutela di anziani, persone fragili o con patologie attivando il servizio di consegna specificamente per le categorie a rischio.

Il provvedimento, in ottemperanza alle disposizioni presidenziali emanate per arginare la diffusione del contagio, ha la finalità di far uscire il meno possibile le persone come scopo precauzionale, recapitando, direttamente nelle abitazioni, farmaci e generi alimentari.

I numeri dedicati sono 0761408302, 0761-4089321 e 07614089312. Il numero della regione per eventuali casi sospetti è 800118800.

Comune di Vasanello

Condividi la notizia:











9 marzo, 2020