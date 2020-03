“Farmacisti eroi, non vengano abbandonati”

Viterbo - Coronavirus - Interviene il senatore Battistoni (FI) sulla gestione dell'emergenza

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Fra gli eroi di questi giorni, spesso dimenticati dai media e dal governo, ci sono anche i farmacisti.

Professionisti, lontano dai riflettori, a cui si rivolgono per primi milioni di cittadini e che, essendo in prima linea, affrontano con coraggio le paure e le necessità di tanti cittadini, soprattutto quelli più fragili.

Forza italia non li abbandona e oltre a ringraziarli pubblicamente credo sia giusto inserire questa categoria fra gli esercizi a cui far arrivare i diversi dispositivi medici Dpi, attualmente di difficile reperimento, non solo a quelli nelle zone rosse, ricordando che ogni professionista in isolamento significa un riferimento in meno per circa 1000 persone.

Intanto un sentito ringraziamento a nome mio e del gruppo Forza Italia per il grande lavoro e per il grande supporto che danno a tutti noi, anche in questi giorni, nella gestione del Coronavirus.

Francesco Battistoni

Senatore di Forza Italia

5 marzo, 2020