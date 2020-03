“Fate fare i tamponi anche negli ospedali viterbesi”

Sanità - Quadrini (Forza Italia): "Ampliata la rete dei laboratori dove svolgere i test per il Coronavirus, ma esclusa la Tuscia e lo 'Spaziani' di Frosinone"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Regione Lazio amplia la rete dei laboratori in cui possono essere effettuati tamponi e altri test per accertare la presenza nei pazienti del Coronavirus. E per questo emana un provvedimento ad hoc che però mentre da un lato inserisce il “Santa Maria Goretti” di Latina, dall’altro non include né lo “Spaziani” di Frosinone, né tantomeno i nosocomi di Viterbo.

Il vice coordinatore regionale di Forza Italia Gianluca Quadrini afferma: “La Regione estenda urgentemente il provvedimento anche agli ospedali di Viterbo e provincia. Così, infatti, si penalizza pesantemente e gravemente la popolazione della provincia di Viterbo, che sul territorio non avrà alcuna struttura a propria disposizione per eseguire in modo rapido i tamponi tanto preziosi in questa fase dell’emergenza Coronavirus.

La notizia del provvedimento regionale che esclude gli ospedali di Viterbo dalla rete dei laboratori per effettuare tamponi per il Coronavirus è gravissima, mettendo in pericolo la vita delle persone in un momento delicatissimo. Questo non è accettabile.

Del resto la possibilità di effettuare i tamponi anche nel Viterbese, così come in ciociaria e non solo a Latina e Roma, era stata una delle principali richieste formulate alla Regione dalle rispettive direzioni generali della Asl.

Gianluca Quadrini

Vice coordinatore regionale Forza Italia

