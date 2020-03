Fermata donna in pigiama: “Seguo mio marito per vedere se mi tradisce”

Nettuno - Denunciata dalla polizia per essere venuta meno alle norme di contenimento del Coronavirus

Nettuno – Fermata in strada in pigiama, si giustifica: “Seguo mio marito per vedere se mi tradisce”.

Ma gli agenti non si sono lasciati impietosire e hanno denunciato la donna per violazione delle norme legate al Coronavirus. È successo a Nettuno.

Avrebbe voluto sorprenderlo con l’amante e magari fotografarlo, ma durante i controlli è stata fermata a bordo della sua auto.

La donna era in pigiama e ha spiegato di stare pedinando il marito. Voleva appurare se lo stesse tradendo.

Avendo violato il decreto che impone di stare a casa, uscendo solo per necessità documentabili è stata denunciata e rimandata a casa.

25 marzo, 2020