Viterbo - Con i carrelli in attesa d'entrare per fare la scorta settimanale

Condividi la notizia:











Viterbo – In fila di buon mattino per fare la spesa. Anche a Viterbo c’è chi è uscito presto per fare acquisti e si sono registrate code.

Anche al centro commerciale Tuscia, al Riello, per accedere al supermercato i clienti si sono dovuti mettere in fila già da dopo le 9.

A debita distanza, controllati dal personale addetto che ha predisposto appositi corridoio per l’ingresso.

Secondo quanto raccomandato dal governo e anche dallo stesso sindaco Giovanni Arena, l’invito è a rimanere a casa e uscire per fare la spesa almeno settimanale, per non essere costretti a tornare più volte.

File fuori dai supermercati segnalate anche in altre parti della città.

Condividi la notizia:











21 marzo, 2020