Fimavla-Ebat, stanziati 50mila euro per gli eventuali contagi da Coronavirus

Agricoltura - Lo annuncia in una nota il presidente provinciale Angelo Serafinelli - Disposta la chiusura degli uffici fino al 3 aprile

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il comitato di gestione dell’ente bilaterale agricolo Fimavla-Ebat Viterbo nella riunione del 11/03/2020, considerata la situazione derivante dall’emergenza Coronavirus e dai provvedimenti emanati dal governo, ha deliberato di procedere alla chiusura completa degli uffici dal 12 marzo 2020 al 03 aprile 2020.

Il termine previsto per il 31 marzo per la presentazione delle domande di borse di studio per i lavoratori o figli di lavoratori che si sono diplomati o laureati nell’anno 2019 è stato posticipato al 30 aprile 2020.

Infine il comitato di gestione in considerazione della particolare situazione derivante dal Coronavirus Covid-19, dei possibili contagi cui potrebbero essere soggetti gli operai agricoli e loro familiari conviventi o i datori di lavoro e loro familiari conviventi, ha stanziato una prima somma di 50mila euro da destinare a contributo e indennizzo derivante dal contagio del virus o dalla quarantena fiduciaria domiciliare cui potrebbero essere soggetti.

Per qualsiasi informazioni nel periodo di chiusura degli uffici gli interessati potranno inviare una mail a info@fimavlaviterbo.it.

Angelo Serafinelli

Presidente Fimavla-Ebat Viterbo

Condividi la notizia:











11 marzo, 2020