Finita la quarentena, gli studenti di via Cardarelli tornano a casa

Coronavirus - Viterbo - Unitus - Tra oggi e martedì prevista l'uscita dalla struttura di Lazio Disco di almeno una trentina di universitari

di Daniele Camilli

Viterbo – Fuori, gli studenti della casa di Lazio Disco in via Cardarelli a Viterbo possono finalmente tornare dalle loro famiglie. Quarantena finita. Anzi, doppia quarantena, perché quando anche un’altra ragazza è stata trovata positiva al Coronavirus tutto è iniziato di nuovo da capo. Ma gli studenti non si sono persi d’animo e hanno rifatto tutto, come si deve.

Tra oggi e martedì dovrebbero andarsene in trenta. Molti di quelli che invece restano sono studenti che stanno in Italia con il programma Erasmus. Devono quindi rapportarsi con la propria ambasciata per tornare in paesi che nel frattempo hanno chiuso voli e frontiere. E per loro, per il momento, non sarà di certo facile riabbracciare i propri genitori.

Qualcuno di loro, da Roma e da altri paesi del Lazio, verso l’ora di pranzo s’è venuto a riprendere il figlio, che non vedeva da quando tutto è iniziato. Il 4 marzo, il giorno in cui la casa dello studente di via Cardarelli è stata messa in isolamento perché una ragazza del terzo piano è risultata positiva al test del Covid-19. Da quel momento in poi, fino ad oggi, tutti dentro. Oltre cento studenti, 110 in tutto, su una popolazione complessiva di 140 ragazzi. Assistiti dalla Croce Rossa, dai dipendenti di Lazio Disco, dalla Asl, dai carabinieri e altre forze dell’ordine, dal servizio mensa e da tanti volontari. La loro presenza, in questi 18 giorni di isolamento è stata fondamentale.

Gli studenti che se ne vanno sono contenti. Felici anche quelli che li vedono andar via dalle finestre. Si salutano in vista del prossimo anno. Perché, forse, anche all’università degli studi le lezioni riprenderanno con regolarità, vale a dire in presenza, il prossimo anno accademico. Come probabilmente succederà anche per gli istituti comprensivi e superiori.

Dentro la casa restano ancora un’ottantina di ragazzi. Da oggi possono uscire dal cancello anche loro, nel rispetto dei decreti del governo. Per fare spesa e quel che poco che ancora la normativa Conte garantisce.

I ragazzi che tornano dalle famiglie escono alla spicciolata, mentre sta arrivando il pranzo. Peccato dover coprire i volti. Perché quelli dei padri che non vedono i figli da giorni, in clima drammatico come questo che tutti stanno vivendo, sono significativi. Non vedevano l’ora. E suoi loro volti si legge tutta l’emozione di un genitore. E si vede che a stento mantengono il ruolo autorevole e di apparente distacco emotivo che un padre vorrebbe sempre avere nei confronti di un figlio. La voglia è quella di abbracciarli, ma la legge glielo impedisce. Almeno davanti agli altri.

Nel frattempo la Croce Rossa di Viterbo, presieduta da Marco Sbocchia, 26 anni, un loro coetaneo, ha attivato un servizio di trasporto verso Roma. Per tutti gli studenti che ne hanno bisogno. Qualcuno ha la macchina, parcheggiata fuori dalla casa più di due settimane fa. La riaccende, dopo tanto tempo. Come la cinquecento rossa alla sinistra del cancello d’ingresso. Che quando la metti in moto fa un casino pazzesco. Come il marmittino Polini di una volta, quando si modificavano le vespette per andarci a impennare sulle spianate fuori il paese.

La gestione della casa, 160 posti letto in tutto, da parte di tutti è stata per moltissimi aspetti esemplare. E le possibilità di contagio sono state ridotte al lumicino. Soltanto una ragazza in più, dall’inizio della quarantena, è risultata positiva rispetto alla collega all’inizio. Ragazza che gli operatori avrebbero comunque fatto alloggiare nel blocco dove sono stati messi gli studenti, una trentina in tutto, che avevano avuto contatti diretti con la giovane che per prima ha contratto il virus.

La casa dello studente, fin da subito, è stata infatti suddivisa in due blocchi. Da una parte i ragazzi che avevano avuto contatti diretti con la ragazza trovata positiva all’inizio di marzo. Dall’altra, tutti gli altri.

Chi resta nella casa dello studente continuerà ad essere assistiti come all’inizio. Tutti i giorni. E continuerà a curare l’orto, con una piccola serra che gli studenti hanno messo in piedi da quando tutto è iniziato. C’hanno piantato carote, insalata, patate, cipolle, fragole e fagioli. E non è di certo un film di Carlo Verdone.

22 marzo, 2020