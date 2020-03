Cronaca - In corso le ricerche - Era stato fermato poco prima dai militari

Firenze – Firenze, 20enne si butta nel fiume per sfuggire ai carabinieri.

È accaduto mercoledì sera intorno alle 22 in provincia di Firenze.

Un ragazzo 20enne di origini albanesi, per sfuggire ai carabinieri che lo inseguivano, si è buttato nel fiume Sieve.

Da quel momento non si hanno più sue notizie. Sono in corso le ricerche nel fiume e non si esclude che la corrente lo possa aver trvaolto.

Il ragazzo era stato fermato dai militari nell’ambito di un servizio per contrastare i furti nelle abitazioni.

5 marzo, 2020