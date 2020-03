Fontana: “Mancano medici e ventilatori, a Roma non capiscono”

Milano - Il presidente della Lombardia dice che la regione è vicina alla saturazione: tra un po' non ci saranno più letti in rianimazione

Milano – Il sistema sanitario lombardo è vicino al collasso. Lo ha annunciato drammaticamente il presidente della regione Attilio Fontana ai microfoni di Skytg24.

“I numeri continuano a crescere: siamo vicini al momento in cui non avremo letti di rianimazione”.

Oltre alla difficoltà di reperire mascherine, l’altro strumento indispensabile per trattare i casi più gravi, con polmonite, è la carenza di respiratori. Si cercano anche letti, ha detto Fontana, che stamattina ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica.

“A Roma e non solo c’è una percezione sbagliatissima – ha detto Fontana nell’intervista firmata da Piero Colaprico -. Il virus è subdolo, scompare e ricompare e colpisce duro. Siamo agli sgoccioli di letti per la terapia intensiva, l’assessore mi dice che sono poche decine… I ventilatori non si trovano e i medici mancano“.

15 marzo, 2020