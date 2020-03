Formasal, apertura straordinaria fino al 15 aprile anche per i privati

Viterbo - Leader per le forniture alla ristorazione in questo momento anche a disposizione dei privati per la spesa al Cash and Carry in S.S. Cassia Nord km. 86

Condividi la notizia:











Viterbo – sponsorizzato – Siamo i Leader per le forniture alla ristorazione ma in questo momento ci mettiamo anche a disposizione di voi privati per la spesa presso il nostro Cash and Carry situato a Viterbo in S.S. Cassia Nord km. 86 (loc.Poggino).

Potrete usufruire di tutto il nostro assortimento: prodotti freschi e freschissimi, surgelati di qualsiasi tipologia, scatolame, carne e pesce fresco, vini e liquori, bevande, beni di prima necessità, specialità gastronomiche, detergenza, e per finire attrezzature professionali, oggettistica per la tavola e monouso di qualsiasi tipologia.

Vista l’emergenza siamo sicuri di fare cosa gradita.

Orari : dalle 9:00 alle 13:00

Dalle 15:00 alle 18:00

I NOSTRI CONTATTI

Tel. 0761.251349

Mail: info@formasal.it

https://formasal.com

Facebook

Instagram

Informazione pubblicitaria

Condividi la notizia:











13 marzo, 2020