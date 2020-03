Coronavirus - Il sindaco Bartolacci esorta i concittadini: "Difendiamoci restando a casa e usando le mascherine" - I casi di contagio in paese sono arrivati a 22, lunedì scorso erano tre

di Paola Pierdomenico

Tuscania – Altri sei contagi a Tuscania in un solo giorno. I casi di positività al Covid-19 in paese salgono a 22. Per il sindaco Fabio Bartolacci ieri è stata una “domenica triste”, ma non è disposto a mollare la presa ed esorta i suoi concittadini: “Tuscania è forte e noi siamo forti. Forza Tuscania, vinciamo questa battaglia“.

Lunedì scorso, i contagi erano tre, in sette giorni se ne sono aggiunti 19. Ma come si è arrivati a questi numeri? “Secondo me – dice Bartolacci – è perché purtroppo si tratta di un virus schizofrenico, che in alcuni casi è riconducibile al contatto e in altri no. Questo, infatti, è l’aspetto che ci preoccupa più di tutti, perché ricostruire la catena è anche un modo per contenere il diffondersi. Inoltre, ha un periodo di incubazione troppo lungo per cui può sfuggire di mano anche a chi è del settore”.

La Asl ha riferito che dei sei casi accertati ieri, “cinque appartengono a due nuclei familiari già in isolamento domiciliare, noti e attenzionati dal Toc. L’ultimo è un operatore sanitario”.

“Siamo forse stati tra i primi comuni a prendere sul serio il problema, quando, probabilmente, veniva ancora sottovalutato, perché quando è successo in Cina, pensavamo non ci toccasse e invece… Oggi in Lombardia è una ecatombe. E’ arrivato fin dentro casa ed è con questo pensiero che dobbiamo rapportarci al problema. Non bisogna, assolutamente, prenderlo alla leggera.

Il nodo della questione non è stare a casa due o tre mesi, perché secondo me saranno questi saranno i tempi. Il primo pensiero però deve essere la salute delle persone, bisognerà poi riflettere su un altro aspetto, perché tanta gente non lavora e non può fare la spesa. Noi sindaci, per quanto possiamo, faremo il massimo, ma le risorse sono poche. E’ una cosa che deve essere affrontata, perché la povertà che già c’era in alcune famiglie, ora si va a duplicare e addirittura a triplicare. Bisogna pensare all’approvvigionamento, allo stare a casa e alle mascherine. In questo momento, sono le priorità”.

Ammette che “da sindaco non mi sarei mai aspettato di affrontare una situazione del genere, ma come me, credo nemmeno il premier e l’Europa stessa. Pensavamo di aver sconfitto molte cose e, invece, ci siamo resi conto di essere così vulnerabili. Questo sarà un insegnamento grande per il futuro. Me lo auguro e spero che potremmo raccontare a molti questa cosa”.

A Tuscania è stato potenziato il controllo delle forze dell’ordine, il numero dei casi è alto se rapportato alla popolazione. “In questi giorni – continua il sindaco – i carabinieri hanno fatto e stanno facendo un lavoro straordinario, insieme alla polizia locale. Sono anche intervenute polizia e finanza“.

I segni della stanchezza sono visibili sul volto del sindaco. Il monitoraggio è continuo, così come alta resta l’attenzione. “Siamo ormai in una battaglia invisibile ma difficile. Abbiamo iniziato a capire tutti che bisogna difenderci. E per l’unica difesa è quella di restare a casa e usare le mascherine. Da oggi inizieremo a distribuirle per le famiglie che non ce l’hanno. Le abbiamo fatte cucire a un gruppo di volontarie che si sono offerte. Il numero da chiamare per averle è 0761445133, è quello della protezione civile”.

Bartolacci comunque non è disposto a mollare la presa ed esorta i suoi concittadini: “Non ci dobbiamo muovere. Stiamo in una situazione complicata, ma Tuscania è forte e noi siamo forti. Forza Tuscania, vinciamo questa battaglia”.

23 marzo, 2020