“In Francia a rischio contagio il 50% della popolazione”

Coronavirus

Parigi – “Probabilmente il Coronavirus contagerà più del 50% della popolazione nazionale”. Lo ha detto oggi il ministro dell’Educazione francese, Jean-Michel Blanquer, in un’intervista radiofonica a France Info.

“Come sapete dall’inizio – ha affermato Blanquer – la strategia non è quella di impedire che il virus circoli, sappiamo che passerà probabilmente da oltre una metà di noi, ma è di fare in modo che passi nel modo più dilatato nel tempo”.

Nonostante l’epidemia in corso, la Francia oggi è regolarmente al voto per le elezioni comunali, che hanno chiamato alle urne 48 milioni di cittadini. Come misura precauzionale, è stato imposto il diritto di precedenza alle persone anziane, che così potranno saltare le file.

15 marzo, 2020