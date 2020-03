“Francigena, il comune pensi ai lavoratori non a fare cassa”

Viterbo - Giacomo Barelli (Forza Civica) sulla riduzione degli orari da oggi per il trasporto pubblico locale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mentre tutta Italia, tutta Europa e tutto il mondo si preoccupano di sostenere i cittadini e i lavoratori, sembra che Francigena pensi di sfruttare l’occasione per fare cassa.

Infatti da oggi 30 marzo il servizio sarà ridotto in maniera drastica, tant’è che interi e popolosi quartieri, oltre che alcune frazioni, rimarranno privi del servizio di trasporto urbano, non garantendo nemmeno il servizio minimo.

Conseguentemente il personale tutto sarà posto in cassa integrazione, a rotazione. Una rotazione che per il personale viaggiante consiste nel lavorare una settimana ogni 4.

Ma la cosa ancora più clamorosa è che l’azienda pubblica ad oggi non ha intenzione di anticipare la cassa integrazione ai lavoratori che, inevitabilmente, nel mese di aprile si troveranno ad avere stipendi di poche centinaia di euro, in attesa di ricevere, chissà quando, il contributo dell’Inps.

Tutto questo non si sa per quanto tempo e nonostante quasi tutti i lavoratori abbiano molti giorni di ferie arretrate da smaltire. Ricordo che Francigena è una società di proprietà esclusiva del comune di Viterbo, che in questa situazione dovrebbe intervenire per tutelare i diritti dei cittadini che da questa settimana non potranno utilizzare il servizio di trasporto pubblico per recarsi al lavoro, a fare la spesa o ad effettuare un’importante visita medica.

Altrettanto il comune dovrebbe intervenire per tutelare i lavoratori di Francigena che avranno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, a fronte di un’amministrazione della società insensibile ai problemi dei propri dipendenti forse più impegnata con la cassa.

Speriamo che che l’Inps possa accogliere a brevissimo la richiesta di cassa integrazione anche in presenza di così tanti giorni di ferie arretrate, perché se così non fosse, i dipendenti di Francigena si troverebbero senza stipendio e senza cassa integrazione.

Auspico un intervento rapido e risolutivo del sindaco e dell’amministrazione comunale, per risolvere questo situazione che rischia di mettere in difficoltà i cittadini e di creare problemi ai lavoratori e alle famiglie della società comunale chiedo pertanto che il presidente Micci riunisca la V commissione urgente anche in video conferenza per aggiornare il consiglio su tale situazione

Giacomo Barelli Capogruppo forza civica

31 marzo, 2020