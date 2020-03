Coronavirus, frati positivi: appello a chi si è confessato

Rovigo - La comunità di venti religiosi francescani è in isolamento fiduciario

Rovigo – Quattro frati francescani di Lendinara (Rovigo) positivi al tampone del coronavirus. Tutta comunità religiosa è in isolamento fiduciario.

Non appena è stato appreso il risultato del test, i frati francescani hanno lanciato un appello ai fedeli che si sono confessati nella chiesa di Sant’Agata lo scorso 7 marzo.

Dal convento fanno sapere che sono una decina le persone individuate. I frati hanno comunicato i loro recapiti all’Ulss 5 polesana. Solo uno dei quattro frati è ricoverato al reparto malattie infettive di Rovigo. Gli altri tre, asintomatici, sono in isolamento fiduciario in convento, come il resto dei componenti della comunità.

Prima di scoprire il contagio, i francescani di Lendinara hanno soggiornato per una settimana a Camposampiero, nel padovano, per prendere parte alla riunione capitolare chiamata a votare per il rinnovo del ministro provinciale.

11 marzo, 2020