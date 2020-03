Monte Romano - Sul posto i carabinieri e la polizia stradale - Il traffico ha subito qualche rallentamento

Monte Romano – Frontale sull’Aurelia bis.

Per cause ancora in corso di accertamento due macchine si sarebbero scontrate in curva all’altezza di Monte Romano, al chilometro uno.

Fortunatamente, nonostante l’impatto, le persone a bordo di entrambe le macchine non sarebbero rimaste ferite.

Sul posto i carabinieri e la polizia stradale. Il traffico ha subito qualche rallentamento.

2 marzo, 2020