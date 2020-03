Fuga dalle zone rosse, il Sud mette in quarantena chi viene dal Nord

Coronavirus - Da Bari l'appello del governatore pugliese Emiliano: "Tornate indietro, avete preso una decisione sbagliata"

Bari – Le regioni Puglia, Campania e Sicilia e, a seguire, tutte le altre del Centro e del Sud hanno ordinato la quarantena per tutte le persone che ieri sera sono fuggite in fretta e furia dal Nord Italia subito dopo la divulgazione della bozza di decreto che allargava la zona rossa del coronavirus a 14 province della zona settentrionale del Paese.

Il primo a intervenire è stato il governatore pugliese Michele Emiliano, che nella notte ha firmato l’ordinanza che dispone l’isolamento fiduciario per 14 giorni di tutte le persone che sono rientrate dalla Lombardia e le altre zone rosse.

“Vi parlo come se foste i miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti – aveva scritto su Facebook Emiliano -. Scendete alla prima stazione ferroviaria, non prendete gli aerei per Bari e per Brindisi, tornate indietro con le auto, lasciate l’autobus alla prossima fermata… avete preso una decisione sbagliata”.

A seguire si sono adeguate le altre regioni del Centro e del Sud. Sicilia, Campania e via via tutte le altre hanno annunciato la volontà d’isolare le persone partite dalla zona rossa dopo la divulgazione della notizia dell’imminente approvazione del decreto che allargava l’area off limits.

8 marzo, 2020