Fuga di notizie sul decreto coronavirus, la Cnn: “Avvertiti dalla regione Lombardia”

Cronaca - La testata americana fa sapere di essere stata informata dall'ufficio stampa di Milano - Dopo l'anticipazione delle misure, si è scatenata una corsa ai mezzi pubblici per uscire in tempo dalla zona rossa

Milano – Sarebbe stato l’ufficio stampa della regione Lombardia a inviare ieri sera alla stampa la bozza del decreto del presidente del Consiglio sul coronavirus prima della sua approvazione definitiva. Lo scrive la Cnn nella sua pagina di aggiornamenti minuto per minuto sull’emergenza Covid-19.

La diffusione in anticipo delle misure in corso d’approvazione ha scatenato una fuga incontrollata di persone dalla zona rossa verso le città del Sud, con enorme aumento del rischio di propagazione del contagio.

La stazione di Milano Centrale è stata presa d’assalto, così come gli altri scali ferroviari e i capolinea degli autobus. Al punto che i presidenti delle regioni di destinazione, il pugliese Emiliano in primis, hanno imposto la quarantena per tutte le persone arrivate nella notte dalla Lombardia e le altre province dichiarate “zona rossa”.

8 marzo, 2020