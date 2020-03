Gal Etrusco Cimino: oltre 1,5 milioni di euro per le aziende locali

Agricoltura - Il presidente Petronio Coretti: "Un vero successo"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il 28 febbraio il cda del Gal Etrusco Cimino ha deliberato l’approvazione della graduatoria del bando relativo all’operazione – 19.2.1.4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” e la graduatoria del bando relativo all’operazione 19.2.1.6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole”.

In arrivo quindi oltre 1,5 milioni di euro di finanziamenti con una ricaduta sul territorio in termini di investimenti complessivi realizzati di quasi 3 milioni di euro.

Con oltre 60 domande di finanziamento, l’Op. 19.2.1.4.1.1 destinata agli “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” è risultata quella più apprezzata dalle aziende agricole locali.

Visto il successo del bando, il cda del Gal ha deliberato di chiedere all’autorità di Gestione del Per Lazio una rimodulazione del piano finanziario attingendo alle risorse disponibili dall’Op.19.2.1.4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari”.

Tale operazione dovrebbe consentire il finanziamento di altre aziende agricole inserite nella graduatoria (ammesse e non finanziata per carenza di fondi).

Un successo per il presidente del Gal Petronio Coretti, che sottolinea come le numerose domande di partecipazione presentate rappresentino una concreta volontà dell’imprenditoria locale di sviluppo nell’area del Gal e la rimodulazione della graduatoria sia un modo concreto per far fronte alle reali richieste di investimento avanzate dalle aziende agricole.

Con oltre 1,5 milione di euro di finanziamenti erogati e una ricaduta sul territorio in termini di investimenti di quasi 3 milioni di euro, il Gal Etrusco Cimino si consolida sempre di più come un punto di riferimento per il sostegno dello sviluppo del sistema locale, in questo difficile momento.

A breve sarà invece disponibile un nuovo bando, relativo all’operazione 19.2.3.1.1 “Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari”, finalizzato a favorire l’adesione delle imprese agricole a sistemi riconosciuti di certificazione di qualità di prodotti alimentare.

Le graduatorie sono visibili sul sito ufficiale del Gal.

Gal Etrusco Cimino

Condividi la notizia:











13 marzo, 2020