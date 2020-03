Giornata internazionale della donna, a Nepi l’incontro “Dalle parole ai fatti”

Nepi - Ospiti al convegno le assessore del comune di Viterbo Antonella Sberna e Alessia Mancini e del comune di Castel Sant'Elia Cecilia Maria Paolucci

Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – In occasione della celebrazione per la giornata internazionale della donna, il comune di Nepi in collaborazione con l’associazione culturale “L’attesa” e la pro loco di Nepi, organizzano un incontro per ricordare le conquiste sociali,economiche e politiche delle donne.

L’evento dal titolo “Dalle parole ai fatti”, si svolgerà nella sala Consiliare del Comune di Nepi. L’inizio alle 17,30, con un convegno sull’importanza e il valore delle donne nella storia presente e futura. Farà gli onori di casa il sindaco Franco Vita e gli amministratori di Nepi e avrà come ospiti e relatori l’assessore alle Pari opportunità e Servizi sociali Antonella Sberna e l’assessore alle Attività produttive Alessia Mancini, entrambi del comune di Viterbo e il consigliere alla Cultura e istruzione Cecilia Maria Paolucci del comune di Castel Sant’Elia.

Importante il ruolo dell’associazione “L’Attesa”, che da tempo si occupa di promuovere la crescita personale e la valorizzazione femminile attraverso progetti di formazione ed attività quali l’arte, l’artigianato, l’accoglienza e i sistemi terapeutici.

Al termine del convegno infatti si potranno ammirare in una mostra espositiva i lavori svolti dalle donne dell’associazione e aver modo di comprendere al meglio l’importanza di tale attività per il ruolo sociale che ricopre a favore dell’universo femminile.

A fine serata, in un atmosfera conviviale si avrà modo di festeggiare questa giornata di riflessione, affinché sempre di più in futuro si ribadiscano le conquiste fatte dal genere femminile e si combattano le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo.

Comune di Nepi – assessorato alle Pari opportunità

Associazione “L’Attesa”

Pro loco Nepi

3 marzo, 2020