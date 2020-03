Girano film porno in luoghi pubblici nonostante i divieti, denunciati

Coronavirus - Rimini - La polizia stradale ha identificato un 38enne e due donne tramite i video caricati in rete in cui si vede la targa della macchina usata come "set"

Condividi la notizia:











Rimini – Girano film porno in luoghi pubblici nonostante i divieti per il coronavirus, denunciati.

È accaduto nel riminese dove un 38enne e due donne sono stati denunciati dalla polizia stradale.

Infatti i tre, nonostante divieti e restrizioni nell’ambito dell’emergenza coronavirus, avrebbero realizzato dei film pornografici in luoghi pubblici.

I video sarebbero stati girati anche in pieno giorno e perfino davanti al comando della polizia locale.

Ad incastrare i tre, come riporta il Corriere Romagna, sarebbe stata la targa della macchina usata come set per le riprese, che non sarebbe stata oscurata dopo il caricamento dei video su internet.

Gli agenti della polizia stradale di Rimini si sono messi sulle loro tracce identificandoli poco dopo.

I filmati sarebbero stati girati tra Rimini e Bellaria.

I protagonisti avrebbero dichiarato di aver effettuato i video prima dell’entrata in vigore delle restrizioni e soltanto successivamente li avrebbero caricati in rete.

La polizia postale sta effettuando gli accertamenti del caso.

Condividi la notizia:











31 marzo, 2020