“Governo pronto a nuove scelte coraggiose se non avremo i risultati sperati”

Emergenza Coronavirus - La ministra Lamorgese (Interni) - In Cina solo 24 contagi in un giorno

Roma – “Il governo è pronto a nuove scelte coraggiose per far fronte all’emergenza Coronavirus, se non avremo i risultati sperati”. Lo ha spiegato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

Nel frattempo, il bilancio delle vittime in Italia arriva a 1.016, con un aumento di 189 persone. Sono 12.839 i malati, 1.258 i guariti.

Intanto in Cina sono stati registrati solo otto nuovi contagiati nelle ultime 24 ore e a Firenze è guarita una bimba di 50 giorni, che è stata dimessa dall’ospedale pediatrico.

13 marzo, 2020