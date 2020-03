Grandi numeri per l’Avis Vallerano, domenica raccolti 53 flaconi di sangue

Cronaca - I donatori hanno risposto in maniera positiva all'appello dell'associazione

Vallerano –

Dalle 7 di mattina un “serpentone” di volontari, tutti a debita distanza, ha affollato il piazzale fuori la sala prelievi, dimostrando pazienza e collaborazione. Donatrici e donatori di ogni età hanno risposto positivamente all’appello lanciato dal nostro gruppo dirigente, in questo periodo di carenza sangue su tutto il territorio nazionale.

I dirigenti avisini, il personale sanitario e i donatori tutti, durante tutta la mattinata, hanno rispettato le normative emanate dal governo per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sono state 59 le persone che si sono presentate in sede e 53 i flaconi di sangue raccolti. Numeri impressionanti per una piccola comunità come la nostra, una comunità piccola ma dal cuore grandissimo.

Ancora una volta, abbiamo dimostrato che nel momento del bisogno noi ed i nostri donatori ci facciamo trovare pronti.

Grazie, Grazie di cuore a tutti, soprattutto a chi giorno dopo giorno affronta questa emergenza in prima linea.

Avis Vallerano

20 marzo, 2020