“Grazie ai sindaci che lavorano, indegno chi fa polemica da balcone”

Emergenza Coronavirus - Lo dichiara su Facebook il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori

Condividi la notizia:











Roma – “Grazie a tutti i sindaci che usando la testa sono vicini ai cittadini, che sostengono medici e infermieri che ora più che mai hanno bisogno di avere pieno sostegno morale e concreto per vincere questa battaglia complessa.

Chi non perde occasione per fare polemiche o criticare affacciati al balcone non merita risposte. Ogni energia è preziosa e non va sprecata neanche se chi parla indossa la fascia tricolore che ora dovrebbe ancor di più essere simbolo di unità, di rispetto per i cittadini e per chi ha perso la vita a causa di un maledetto virus.

Grazie allo Spallanzani, grazie a tutti i professionisti della sanità di Roma e del Lazio orgoglio del paese, invidiati dal mondo. Grazie alle loro famiglie, ai loro affetti, che stanno sopportando momenti difficili. Grazie a chi lavora in silenzio con grande senso di responsabilità e coraggio per dare forza alle nostre comunità”.

Lo dichiara su Facebook il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.

Condividi la notizia:











13 marzo, 2020