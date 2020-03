“Grazie alla tecnologia, i ragazzi del servizio civile vicini agli utenti”

Viterbo - L'associazione Amici di Galiana-Onlus soddisfatta per il progetto "Lontani ma vicini" con cui riesce a dare supporto durante l'emergenza Covid-19

L'associazione Amici di Galiana – onlus comunica che durante questo periodo di emergenza Covid- 19, insieme ai ragazzi del servizio civile 2020 sta dando un supporto da remoto ai propri utenti.

Attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali come Skype, Houseparty e Whatsapp, il personale contatta quotidianamente gli utenti effettuando videochiamate sia singolarmente che in gruppo, offrendo un supporto mirato a prevenire un eccessivo isolamento durante questo periodo di quarantena.

La sperimentazione che è nata semplicemente da un’idea di non lasciare solo chi è più fragile, regalando anche un piccolo sorriso, di non interrompere il lavoro svolto ed il rapporto creato con gli operatori del servizio civile, sta avendo ottimi risultati: gli utenti sono molto propositivi ed entusiasti di usufruire di questo servizio, i volontari organizzano giochi ed attività cercando di regalare risate sorrisi e momenti di spensieratezza, con alcuni in particolare si discute dell’attualità spiegando il periodo di emergenza che si sta affrontando.

Gli utenti e gli operatori sono veramente soddisfatti dell’esperimento denominato “Lontani ma vicini” perché ogni giorno sta donando maggiormente i suoi frutti; in un’epoca dove la tecnologia sta facendo passi da gigante ci è sembrato un piccolo contributo molto fattibile da offrire e realizzare.

Se ti fa piacere essere contattato, hai necessità da esprimere, ti senti isolato invia una mail a amicidigaliana@gmail.com e ti diremo quando potremo contattarti con una videochiamata.

Annulliamo la sostanza fisica sostenendoci vicendevolmente.

Associazione Amici di Galiana-Onlus

29 marzo, 2020