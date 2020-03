“Grazie a personale e medici impegnati in Rsa e case di riposo”

Viterbo - In un momento particolare il ringraziamento del presidente Ada Tofanicchio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Colgo il momento così particolarmente difficile che stiamo attraversando, per ringraziare tutti gli operatori tecnici assistenziali, socio sanitari, infermieri e medici in servizio presso tutte le Rsa e case di riposo della nostra provincia, che si prodigano come soldati in prima linea, nelle cure e nell’assistenza degli ospiti, con tutti i rischi che ne derivano, con alto senso del dovere e responsabilità, superando momenti di difficoltà logistiche e con l’esiguo supporto di mascherine e prodotti disinfettanti.

Oggi siamo in piena emergenza, il Coronavirus trova terreno fertile negli anziani e gli operatori sanitari, si trovano spesso in contatto con pazienti portatori di diverse patologie che li rendono ancora più fragili nel fisico , necessita pertanto mettere in atto tutte le cure e attenzioni del caso, spesso inutilmente, purtroppo quando ciò accade, i media lo classificano con il termine “tanto è anziano” un’espressione tipica di fine vita, che annulla ogni sensibilità nei confronti dell’essere umano, perdendo la dimensione che ogni persona è una storia e che sono le storie che hanno dato la dimensione al presente.

Mi appello ad una maggiore responsabilità e fare azione di prevenzione, con oculati controlli, specialmente nei confronti dei nuovi ospiti e divieto di accesso dei familiari nelle strutture, sarebbe altrimenti come accendere un fiammifero in una polveriera, per non trovarci come in Spagna dove i medici saranno chiamati a dare priorità per il ricovero in reparto di terapia intensiva a chi ha maggiore possibilità di sopravvivenza.

Rinnovo i ringraziamenti a tutto il personale sanitario, per il sostegno dato ai nostri anziani e per tutto quello che state facendo ogni giorno.

Ada – Viterbo Il presidente Mario Tofanicchio

21 marzo, 2020