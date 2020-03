“Grazie per il prezioso servizio di sollievo domiciliare da un novantenne che vive solo”

Anche tu redattore - Viterbo - La testimonianza di Pino Cerocchi, oggi pensionato ma calciatore professionista fino a 33 anni e assessore all'epoca del sindaco Rosato Rosati

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un sentito ringraziamento al sindaco Giovanni Arena per avere attivato, in questi giorni difficili del Coronavirus, il servizio di “Sollievo domiciliare”, per noi anziani che ci troviamo soli a casa.

Io ho 88 anni, sono nato il 22 agosto 1932, e negli anni Ottanta sono stato assessore al personale e alla polizia locale ai tempi in cui era sindaco Rosato Rosati.

Sono stato funzionario dell’ufficio provinciale del lavoro e sempre impegnato politicamente. Fino all’età di 33 anni sono stato un calciatore professionista.

Ancora oggi, seppure io non abbia un computer, per quello che posso sono molto attento e attivo, leggo e mi tengo informato su ogni cosa, grazie al telefonino. Ma sono rimasto solo. Mia moglie è morta e non abbiamo avuto figli. E dovere restare a casa in completa solitudine è anche logisticamente molto difficile e faticoso.

Quindi sapere di avere qualcuno su cui poter contare per medicine, alimenti, ricette e posta a domicilio, in momenti per tutti così difficili e di più ancora per noi anziani, è già di per sé un grande conforto.

Non credo sia veramente un sollievo domiciliare solo per me, ma per tutti coloro che vivono la medesima condizione. Per questo mi sento di rivolgere al sindaco, che ho conosciuto bambino, un sentito e commosso ringraziamento.

Pino Cerocchi

Il servizio “Sollievo domiciliare” è attivo dall’11 marzo, chiamando lo 0761-270957 e inviando una email all’indirizzo sollievodomiciliare@criviterbo.it dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20. Del sollievo domiciliare si occupano il comitato di Viterbo della Croce Rossa Italiana e l’associazione Anteas, con l’ausilio della protezione civile, i gruppi comunali.

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











14 marzo, 2020