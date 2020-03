Roma - Il messaggio su Facebook del presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Roma – “Grazie a tutti i cittadini per i sacrifici, ce la faremo”.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si rivolge a tutti i cittadini italiani con un messaggio sulla sua pagina Facebook.

“Ai tanti cittadini preoccupati – si legge sulla sua pagina Facebook – per il lavoro, per le loro attività, alle mamme, ai papà, ai nonni e agli amici che oggi devono rimandare il loro abbraccio, voglio dire che lo stato non si dimentica di voi: è al vostro fianco oggi e lo sarà domani”.

Poi il riferimento alla somma stanziata dal governo per far fronte all’emergenza coronavirus. “Abbiamo stanziato una somma straordinaria di 25 miliardi per far fronte alle difficoltà di quest’emergenza – si legge – . All’Unione europea abbiamo parlato con voce chiara e decisa. Ora c’è la massima consapevolezza che per affrontare questa sfida comune bisogna ricorrere a tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, sia nazionali che europei. Adesso sia l’Ue che la Bce sono pronte a fare la loro parte, garantendo liquidità e sostenendo le imprese”.

E la conclusione: “Ringrazio tutti gli italiani per i piccoli e grandi sacrifici che stanno compiendo in questi giorni. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e per correre insieme più veloci domani. Ce la faremo”.

11 marzo, 2020