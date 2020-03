Gualtiero Sigismondi nuovo vescovo della diocesi di Orvieto Todi

Cronaca - Il sindaco di Bolsena Paolo Dottarelli: "Certo che farà un buon lavoro"

Viterbo – Gualtieri Sigismondi nuovo vescovo della diocesi Orvieto Todi.

La nomina di Papa Francesco arriva dopo la rinuncia al governo della diocesi da parte di monsignor Benedetto Tuzia per raggiunti limiti di età.

Della diocesi di Orvieto Todi fanno parte anche paesi della provincia di Viterbo come Bolsena, la cittadina del miracolo eucaristico del 1263, quando durante una messa, al momento della consacrazione, l’ostia iniziò a sanguinare.

Sigismondi, assistente ecclesiastico generale dell’Azione cattolica Italiana, ha guidato finora la diocesi di Foligno.

È sacerdote dal 29 giugno 1986, ordinato a Perugia. È stato vice rettore e direttore spirituale del seminario regionale, vicario generale dell’Arcidiocesi di Perugia dal 2005 al 2008 e poi vescovo di Foligno.

“Accogliamo con gioia e affetto la sua nomina – afferma il sindaco di Bolsena Paolo Dottarelli -. Al tempo stesso, l’intera comunità ringrazia di cuore il suo predecessore Benedetto Tuzia. Nei prossimi giorni avremo modo di salutare entrambi in occasioni ufficiali. Sono certo che il nuovo vescovo lavorerà proficuamente per l’intera diocesi e per Bolsena”.

7 marzo, 2020