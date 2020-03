“Il centrodestra fa propaganda…”

Viterbo - Comune - Già finita la pace tra maggioranza e opposizione in nome del Coronavirus siglata in capigruppo - Un post su Facebook manda su tutte le furie Barelli (Forza Civica) e gli altri

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – La pace tra maggioranza e opposizione in capigruppo appena cominciata è già finita.

Tutti d’accordo per condividere iniziative da prendere in un momento così complesso. Ma la tregua in nome del Coronavirus, raggiunta ieri mattina dopo la riunione insieme al sindaco Giovanni Arena si è infranta poco dopo, in un post pubblicato da un consigliere di maggioranza, Gianluca Grancini (FdI).

Una comunicazione in cui si fa presente alle attività commerciali che l’eventuale sospensione va comunicata via posta elettronica certificata al settore Sviluppo economico di palazzo dei Priori: “Servirà poi – si spiega nel post – per dimostrare la chiusura per eventuali aiuti economici”. Segue indirizzo e fac simile.

Apriti cielo. L’opposizione insorge, l’idillio è durato poco. Iniziativa non concordata, bollata come propaganda.

“Ci siamo sentiti presi in giro – spiega Giacomo Barelli (Forza Civica) – da un’iniziativa propagandistica di Fratelli d’Italia”. Barelli vuole vederci chiaro: “Ora ci devono spiegare di che aiuti parlano. Non si specula su chi è in difficoltà”.

Dalla minoranza fanno notare il silenzio, almeno finora, di chi è titolato a eventualmente comunicare iniziative simili, l’assessorato allo Sviluppo economico del comune di Viterbo: “In tutto questo ci chiediamo, ma l’assessora Alessia Mancini dove sta?”.

Pare che diversi consiglieri siano stati contattati da commercianti per capire se per avere il contributo debbano chiudere il negozio. Ma l’opposizione, probabilmente, preferirebbe che a chiudere bottega fosse qualcuno altro. A palazzo dei Priori.

Giuseppe Ferlicca

12 marzo, 2020