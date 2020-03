“Il Coc è già attivo e anche noi volevamo devolvere i gettoni ma senza pubblicizzarlo…”

Graffignano - L'amministrazione comunale replica alle richieste dell'opposizione

Graffignano – Riceviamo e pbblichiamo – In risposta alle richieste espresse dai consiglieri di minoranza alla luce degli attuali scenari in materia di Covid-19, Maggio Aprile Paola e Passerini Serena rispondiamo quanto segue:

1. Siamo convinti già sappiate che questa vostra proposta ”NON E’ ALTRO CHE UNA MISURA DELL’ORD.N. 658 DEL 29.03.2020 CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE “ per l’attuazione della quale il ministero e l’Anci forniranno misure in merito. Si ha notizia con ogni probabilità, che la Regione Lazio si muoverà sulla stessa direzione con assegnazioni di ulteriori risorse da devolvere a chi ne avrà necessità.

2. Il Coc (Centro operativo Comunale) è stato già attivato nella giornata di sabato 28 marzo 2020. Il coc nel quale sono indicati la sede, gli strumenti e i mezzi messi a disposizione dal Comune è raccordato con le organizzazioni di Protezione Civile Nazionale e Regionale in applicazione della legge e delle disposizioni che Stato e regioni impartiscono continuamente ai Comuni.

I compiti che dovrebbe svolgere la task-force da voi paventata, sono già svolte dal Coc.

3. apprezziamo l’iniziativa di devolvere i gettoni di presenza in favore di un supporto del centro di operazione civile e possiamo informarvi che avevamo già nel gruppo di maggioranza, manifestato la volontà di attivare questa misura, ovviamente manifestata con discrezione senza pubblicizzarla.

4. Per quanto riguarda l’ultimo punto, cioè la richiesta di convocazione di un consiglio comunale, sarà valutata in considerazione all’andamento dei dati monitoraggio prevenzione della diffusione del virus Covid-19. Nel rispetto della riservatezza della privacy il Comune adotterà un criterio di monitoraggio sull’ efficacia delle misure proposte.

Il nostro impegno come Comune è evidente. Irriderlo sotto forma di offesa e argomentazione politica, in un momento drammatico per la storia della nostra Repubblica, da parte di esponenti dell’opposizione, è inaccettabile.

Noi amministrazione comunale continueremo nel nostro lavoro.

Amministrazione comunale Graffignano

30 marzo, 2020