Cronaca - L'avvocato Carlo Taormina in un post su Facebook a poche ore da quello che definisce "il kafkiano processo alla fantasmagorica mafia viterbese"

Viterbo – “Il Coronavirus non è una medaglia… io non ce l’ho e vado in udienza”. Provocatorio post di Carlo Taormina su Facebook. A poche ore dall’udienza del processo per mafia viterbese.

“Oggi – si legge nel post – inizia il kafkiano processo alla fantasmagorica mafia viterbese. Tutti dicono di avere il coronavirus come se avessero vinto una medaglia. Io non ce lo ho e quindi niente medaglia e sarò in udienza alla faccia di chi non ama”.

A corredo del post una foto di Taormina con lo sguardo all’insù e gli occhiali appoggiati sulla fronte.

9 marzo, 2020