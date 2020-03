“Il laboratorio di genetica medica di Belcolle ha iniziato ad analizzare i tamponi”

Emergenza Coronavirus - Viterbo - La Asl rende nota l'attivazione del servizio

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Covid-19, a partire da questa mattina, il laboratorio di genetica medica di Belcolle ha iniziato a processare i tamponi eseguiti dal team coronavirus sui cittadini residenti, o domiciliati, nella Tuscia.

L’attivazione del servizio è stata predisposta al termine dei test di qualità, effettuati dai professionisti della Asl di Viterbo per tutta la giornata di ieri.

L’esito è stato validato e certificato dall’ospedale Spallanzani di Roma. Al fine di contrarre i tempi di refertazione, il Policlinico Gemelli proseguirà a processare i tamponi inviati dall’azienda sanitaria, affiancandosi alla genetica molecolare di Belcolle.

La processazione dei tamponi per la certificazione di positività al Covid-19 parte a Belcolle coerentemente con il percorso già identificato e preparato da settimane dalla Asl, sulla base di protocolli tecnici e scientifici rigorosi e universalmente condivisi, grazie alla adeguata dotazione tecnologica e al personale altamente qualificato presente nel laboratorio di Genetica medica.

L’attivazione del processo di refertazione dei tamponi a Belcolle, infine, avviene non a seguito di sollecitazioni esterne.

Risponde, bensì, esclusivamente a precisi criteri scientifici, tecnici e organizzativi ed è coerente con il potenziamento in corso della rete laboratoristica Covid della Regione, in un percorso condiviso e programmato con le Aziende sanitarie e ospedaliere del Lazio.

Come già anticipato in una precedente comunicazione, determinante è stato anche il raggiungimento di almeno 160 campioni biologici al giorno. Numero che, secondo le linee guida internazionali, garantisce l’ottimizzazione del percorso diagnostico e delle tecnologie in funzione.

Seguono eventuali, ulteriori, comunicazioni alle 17.

Asl Viterbo

Condividi la notizia:











30 marzo, 2020